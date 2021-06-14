جدة - نرمين السيد - وكان العراق، قد أطلق اليوم الإثنين، عملية عسكرية أسماها "أسود الجزيرة 2" لملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابى عربى البلاد. وقالت خلية الإعلام الأمنى، فى بيان نقلته وسائل الإعلام العراقية، إن "قطعات قيادة القوات البرية والقيادات والقطعات الملحقة بها، انطلقت فجر اليوم لتنفيذ عملية أسود الجزيرة الثانية من خلال (قيادة عمليات الجزيرة - غرب نينوى - صلاح الدين) وبإسناد جوى من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وبأكثر من عشرة محاور". وتلاحق القوات العراقية فلول التنظيم الإرهابى عبر سلسلة من العمليات العسكرية بمساندة قوات التحالف الدولى فى مناطق متفرقة من البلاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. داعش يفجر أبراجا لتوزيع الكهرباء فى صلاح الدين العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.