بيلوسى: إدارة ترامب مارقةونطالب مسؤولى إدارته بحلف اليمين

جدة - نرمين السيد - طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، مسؤولين فى إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، بحلف اليمين للإدلاء بشهاداتهم حول جهود وزارة العدل للحصول على بيانات عن ديمقراطيين فى مجلس النواب ووسائل الإعلام عن طريق استصدار مذكرات استدعاء سرية.





وقالت بيلوسى: "على المدعيين العامين السابقين بيل بار وجيف سيشنز، إلى جانب رود روزنشتاين، النائب السابق للمدعى العام، الإجابة على أسئلة عن استدعاء ديمقراطيين اثنين على الأقل مرتبطين بلجنة الاستخبارات فى مجلس النواب"، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، أمس الأحد.

وفى تصريحات بثتها شبكة "سى إن إن"، وصف بيلوسى وزارة العدل بأنها "كانت مارقة فى عهد الرئيس ترامب"، معتبرة أن "هذا مجرد مظهر آخر من مظاهر أنشطتهم المارقة".

وقالت السياسية الديمقراطية البارزة، إن وزارة العدل فى عهد ترامب "تتجاوز حتى ما حدث فى عهد ريتشارد نيكسون"، مضيفة: "ريتشارد نيكسون كان لديه قائمة أعداء، هذا تقويض لسيادة القانون".

وكانت وزارة العدل الأمريكية أصدرت مذكرات استدعاء لشركة "آبل" فى عهد ترامب، للحصول على بيانات عضوين على الأقل فى لجنة مجلس النواب لشؤون الاستخبارات، لتحديد من كان يقف وراء تسريب المعلومات السرية عن اتصالات مساعدى ترامب بجهات روسية، والذى أدى إلى فتح تحقيق المدعى روبرت مولر مع ترامب فى ملفه الروسى.

وأعلن مكتب المفتش العام بوزارة العدل الأمريكية، يوم الجمعة الماضى، أن المفتش العام سيحقق فى تعامل الوزارة مع تحقيق عن تسريب معلومات عن خصوم الرئيس السابق دونالد ترامب السياسيين، وشمل ذلك مذكرات استدعاء سرية لجمع بيانات المشرعين والموظفين وبعض أفراد أسرهم.