السعودية: إلغاء شرط المحرم للمرأة فى الحج

جدة - نرمين السيد - وبحسب الصحيفة، كان شرط المحرم هوأحد الاشتراطات التى تفرضها السلطات السعودية إلى جانب الاشتراطات الصحية، للسماح للمرأة بالحصول على تصاريح الحج.

ونشرت وزارة الحج والعمرة السعودية الاشتراطات وآلية التسجيل عبر المسار الإلكترونى لحجاج الداخل لهذا العام، وسمحت الشروط للمرأة التسجيل دون محرم "مع عصبة النساء".

وتضمنت الآلية التى أعلنتها الوزارة مراعاة الاشتراطات التالية: "أن تكون الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما، ويشترط التحصين بأنواعه الثلاثة (محصن - محصن جرعة واحدة - محصن متعاف)"، والخلو من الأمراض المزمنة".

كما أتاحت الوزارة التسجيل عبر الرابط الإلكترونى للمقيمين من داخل المملكة والمواطنين السعوديين، ممن لم يسبق لهم الحج خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، لافتة إلى أن تسجيل الراغبات بشكل فردى، ويحق للمرأة التسجيل دون محرم "مع عصبة النساء".

وأوضحت الحج والعمرة السعودية، أن الفرز يتم بناء على تحقيق المعايير الصحية والتنظيمية، والأولوية لمن لم يسبق له أداء فريضة الحج، مع مراعاة الفئات العمرية، وشراء الباقة والسداد خلال 3 ساعات من اختيار الباقات تجنبا للإلغاء.