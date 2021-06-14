سريع رابط التسجيل في فضاء الأساتذة 2021 عبر موقع ostad.education.gov.dz

رابط التسجيل في فضاء الأساتذة 2021 ، قامت وزارة التربية الوطنية بالجزائر، بإطلاق موقع إلكتروني يتيح للأساتذة استخدام الموقع في استخراج جميع المستندات المطلوبة، وكذلك استخراج شهادات العمل، حيث تتجه وزارة التربية الوطنية بالجزائر، لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، خصوصاً بعد ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، واتجاه العالم كله لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، في إنهاء معظم المستندات والأوراق المطلوبة.

رابط التسجيل في فضاء الأساتذة 2021

زادت الحاجة للاستخدام التكنولوجيا الحديثة بعد خطورة التزاحم والاختلاط، كما تم استخدام وسائل الاتصال المختلفة عبر شبكات الانترنت، بصورة كبيرة في العملية التعليمية، فتم إنشاء منصات تعليمية ومواقع تفاعلية، وتم تفعيل عدد كبير من المواقع الإلكترونية، لإنهاء كافة الإجراءات المهمة، ومن هذه الروابط رابط التسجيل في فضاء الأساتذة 2021، لذلك كثر البحث بصورة كبيرة عبر محركات البحث عن الرابط، وعن طريقة وخطوات التسجيل، لذلك في هذا المقال سوف نتطرق للإجابة عن كافة التساؤلات المطروحة، عبر موقع ثقفني المتميز.

خطوات التسجيل في فضاء الأساتذة 2021

ازدادت عملية التسجيل في هذه الفترة في فضاء الأساتذة، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة من قبل وزارة التربية الوطنية للتسجيل، والذي سوف ينتهي في يوم السبت الموافق التاسع عشر من شهر يونيو الحالي، لذلك ينبغي على الجميع التسجيل قبل انتهاء المدة المطلوبة، وفيما يلي خطوات التسجيل وهي كالتالي:

الدخول على الموقع الرسمي

يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل مديرية التربية والولاية وغيرها من البيانات المطلوبة.

تحديد المرحلة التعليمية الخاصة بالمعلم سواء كان ابتدائي أو متوسط أو ثانوي.

كتابة الرقم التعريفي الموجود على شهادة العمل.

كتابة كلمة المرور ثم الضغط على أيقونة “تسجيل”.

إجراءات الوزارة ضد فيروس كورونا

تعد وزارة التربية التربية الوطنية في الجزائر، من أكثر الوزارات وأنجحها تعاملاً مع أزمة فيروس كورونا، حيث قامت بالعديد من الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والسادة المعلمين، ومن هذه الإجراءات، إنشاء العديد من المنصات التعليمية للتعلم عن بعد، كما أنشئت العديد من المواقع الإلكترونية، للطلاب والمعلمين حتى يتم التواصل بينهم وبين الإدارة التعليمية، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكان العمل، والتعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

شددت وزارة التربية الوطنية بالجزائر، ونهت السادة المعلمين على ضرورة اتباع بعض التعليمات، لذلك وجب على المعلمين اتباعها وهي كالتالي:

على السادة المعلمين سرعة التسجيل الآن والإجابة عن الاستبيان.

التسجيل والاستبيان متاح حتى يوم 16 يونيو الحالي شهر جوان.

يتمكن المعلم من التسجيل في حالة إذا كانت شهادة العمل قديمة، حيث يتواجد بها الرمز الوظيفي للمعلم، وهو رمز لا يتغير ولا يتبدل بتحديث الشهادة.

كما يستطيع المعلم أن يطلب شهادة عمل موحدة.

الحصول على العديد من الوثائق الإدارية مثل شهادة العمل، وكشف الراتب، والعديد من الخدمات الأخرى.

قائمة الأفواج المسندة للمعلم.

وثائق بيداغوجية مثل مذكرات، تدرجات سنوية وغيرها.

انشغالات حرة لمراسلة الجهات المعنية مباشرةً.

التسجيل في الحركة، إشعار بالغياب.

تعليمات للسادة المعلمينالخدمات المتاحة على فضاء الأساتذة

وفي النهاية قد ذكرنا في هذا المقال، رابط التسجيل في فضاء الأساتذة، وتحدثنا باستفاضة وتوضيح عن آلية وخطوات التسجيل في الموقع، كما تطرقنا إلى بعض الخدمات الهامة التي يقدمها الموقع للسادة المعلمين، وفي النهاية نسعى دائماً من خلال موقع “ثقفني”، أن نقدم لكم كل جديد، ونتمنى أن نكون قد وفقنا لذلك.