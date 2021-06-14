تسجيل منصة معين rserv1.bog.gov.sa لتقديم الطلبات والخدمات القضائية بالمملكة

تسجيل منصة معين للحصول على التعاملات القضائية والاستعلام عن القضايا بالشكل الإلكتروني مواكبة للعصر الحديث وتطبيقا للتعامل الرقمي بالمصالح الحكومية، قام ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية بإطلاق خدمة تقديم اللبات والاستعلام عن الطلبات القضائية إلكترونيا عبر تلك المنصة الرقمية بما يعود بالاستفادة على مقدمي الدعاوى ومتابعة مراحل التقاضي بشكل إلكتروني سهل.

ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية

وتقوم الهيئات والمؤسسات الحكومية في المملكة بالسنوات القليلة الماضية بالتحديث المستمر في الأنظمة فيهان حيث اعتمدت المؤسسات رؤية 2030 في استخدام المنصات الإلكترونية والتعامل الرقمي بديلا عن التعامل المباشر أو الورقي، لما فيه من التيسير على المستخدمين والدقة في الاستخدام، كما يوفر المعلومات والخدمات بالتعامل الرقمي عن بعد، واصبح هذا النظام مفيدا جدا بعد ظهور جائحة كرونا بالعامين الماضيين وصار من الإجباري التعامل الغير مباشر في الهيئات لعدم توقف الحياة بسبب الفيروس.

خدمة تسجيل منصة معين الرقمية

هي خدمة رقمية تم تقديمها لتيسير التعامل بين المواطنين وأصحاب الدعاوى بالنظام القضائي السعودي وبين الهيئة الرسمية للقضاء وتقوم بتوفير العديد من المميزات:

تساهم في التعامل الرقمي بين الهيئات والمؤسسات الحكومية في رؤية 2030.

تقوم المنصة بتوفير الوقت والجهد في تقديم الدعاوى القضائية للمواطنين.

يتم تقديم الدعاوى والاستعلام عنها إلكترونيا.

كيفية تسجيل القضايا عبر المنصة الوطنية الموحدة

هنالك عدد من الخطوات التي يجب تقديمها لاستخدام المنصة، حيث يمكن الدخول عليها من بوابة الدخول الوطني الموحدة باتباع عدد من الخطوات:

يتم الدخول على المنصة الوطنية الموحدة. تعرف على خطوات عرض القضايا. تكون أول خطوات عرض القضايا هي تسجيل الدخول على ديوان المظالم. يتم اختيار أيقونة “الخدمات القضائية”. يقوم المستخدم بتحديد نوع القضية. يتم إدخال نوع القضية والعام والمحكمة.

يقوم المستخدم بكتابة رقم الهوية. يتم تحديد نوع الهوية. يقوم بإدخال رقم المرور. يتم تسجيل الدخول. يتيح الموقع إنشاء كلمة مرور جديدة في حال تم نسيان القديمة.

تسجيل منصة معين rserv1.bog.gov.sa