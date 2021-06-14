صورة خالد مسعد تثير الجدل في السعودية

ثارت حالة من الجدل في السعودية بعد تداول صورة خالد مسعد النجم السعودي الأنيق والذي قدّم مستويات كبيرة جدا في فترة التسعينات الميلادية مع المنتخب السعودي ومع النادي الأهلي، ويُعتبر واحد من أساطير الكرة السعودية والعربية والآسيوية، حيث كشفت الصورة عن تواضع حالته المادية والاجتماعية.

سبب الجدل حول صورة خالد مسعد

وكانت صورة خالد مسعد تم تداولها على نطاق واسع في السعودية وبالرغم من ظهور علامات الرضا والقناعة على وجه الرجل إلا أن محبيه وجمهوره الذي لم ينساه طالب بأن يتم تكريمه وأن يتم مساعدته ماديًا حتى يعيش حياة تتوافق مع ما قدمه من بطولات وإنجازات في تاريخ النادي الأهلي وتاريخ المنتخب السعودي فيما رأى البض الآخر أنه ربما لا يتقبل المساعدة المادية داعين إلى أن يتم تكريمه معنويًا وإعادته إلى الأضواء مجددًا والاستفادة به وبخبراته الرياضية والكروية وقدرته على العطاء.

بطولات خالد مسعد

المسعد له تاريخ طويل من الإنجازات حيث خدم المنتخبات السعودية بجميع فئاتها وقدم الكثير للرياضة السعودية وأبدع وأمتع الجماهير وأطلق صيحاتهم في المدرجات وهم يشاهدون يحقق لهم النصر تلو الآخر في المستطيل الأخضر، حيث شارك مع المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 1994 وكأس العالم 1998 وبطولة كأس آسيا 1988 وكأس آسيا 1996، وكأس الخليج 12 كما تألق في البطولات المحلية مثل كأس ولي العهد وكأس الأمير فيصل بن فهد.

حصل المسعد على لقب هداف تصفيات كأس العالم 1998، وحصل على لقب أفضل لاعب عربي عام 1992، قال عنه أسطورة القدم العالمية بيليه :” لديكم موهبة سيكون لها تأثير كبير” أما المدرب البرازيلي تيلي سانتانا فقال عنه قبل مغادرة الأهلي :” لا أخشى على الأهلي مع وجود مسعد”.

تكريم وزارة الرياضة

واستغرب السعوديين من تأخر تكريم وزارة الرياضة لهذا النجم المحبوب مطالبين بأن يتم التكريم في أسرع وقت دون الحاجة إلى إهانة اللاعب السابق أو تشويه صورته وإظهاره بمظهر الشخص الذي يطلب المساعدة مؤكدين أن هذا هو أدنى الحقوق والواجبات التي يجب أن تقدمها الوزارة لهذا اللاعب ولكل اللاعبين الذين خدموا البلاد.