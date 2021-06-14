ميانمار: المجلس العسكرى يتهم جماعة عرقية بقتل 25 عاملاً

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "رويترز"، اشتعلت الصراعات من جديد فى عدة أماكن بالمناطق الحدودية فى ميانمار منذ استيلاء الجيش على السلطة فى مطلع فبراير الماضى، وإطاحته بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشى.

وبحسب الوكالة، زادت حدة القتال فى شرق ميانمار منذ الانقلاب والاشتباكات التى أدت إلى نزوح آلاف الأشخاص من ديارهم.

ولم تعلن منظمة "كارين للدفاع الوطنى" مسؤوليتها عن الحادث، وهى منظمة تقاتل فى ميانمار منذ 1947، للمطالبة بقدر أكبر من الحكم الذاتى لشعب كارين، وهى من الجماعات العرقية المسلحة التى تعارض بشدة الانقلاب العسكرى.