الناتو: العلاقات مع روسيا بلغت أدنى مستوى لها منذ نهاية الحرب الباردة

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أنه لابد من الوحدة فى التعامل مع روسيا والصين إذا أردنا الانتصار لقيم الحرية، لافتا إلى أنه سيتم فى قمة بروكسل بحث تهديدات الصين العسكرية وسعيها للنفوذ عالميا، حيث أن النفوذ العسكرى الصينى يشكل تحديا.
وتابع الأمين العام لحلف الناتو، أنه لا توجد حرب باردة جديدة مع الصين بل تكيف مع التحديات، مضيفا سنتحاور ونناقش الصين وروسيا لكن وفق منظور متطلبات السلام العالمى.
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