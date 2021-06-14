اليابان تبدأ محاكمة متواطئين فى تهريب كارلوس غصن

جدة - نرمين السيد - وبحسب "فرانس برس"، فإن المحاكمة قد تكشف عن تفاصيل إحدى عمليات الهروب "الأكثر وقاحةً" فى التاريخ الحديث، لافتة إلى أن السلطات اليابانية أوقفت مايكل تايلور، العنصر السابق فى القوات الخاصة الأمريكية الذى انتقل للعمل فى الحراسة الخاصة، وابنه بيتر تايلور، فى مايو 2020 قرب بوسطن، شمال شرق الولايات المتحدة، بموجب مذكرة توقيف أصدرتها طوكيو.

وأضافت أنه تم تسليمهما إلى اليابان فى مارس الماضى لمحاكمتهما، وذلك بعد استنفاد كل الالتماسات الممكنة، إذ يواجهان اتهامات يصل السجن فيها إلى 3 أعوام.

وكانت اليابان تلقت نبأ هروب كارلوس غضن، أشهر المتهمين لديها، إلى لبنان، فى 31 ديسمبر 2019، إذ كان غضن متهمًا باختلاس أموال وينتظر محاكمته بعد الإفراج عنه بكفالة.