عاجل.. إصابة فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال قرب أريحا

جدة - نرمين السيد - أصيب فلسطينيان اثنان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى، قرب مدينة أريحا بالضفة الغربية، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل.



جدة - نرمين السيد - أصيب فلسطينيان اثنان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى، قرب مدينة أريحا بالضفة الغربية، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل. وفى ذات السياق، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى النار تجاه فلسطينية، مساء السبت، داخل حاجز قلنديا العسكرى شمال القدس المحتلة.

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