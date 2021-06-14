“أستاذ” تسجيل ostad.education.gov.dz رابط دخول فضاء الأساتذة لاستخراج نقاط الطلاب

تسجيل ostad.education.gov.dz لاستخراج نتائج الطلاب المدرسية بقضاء الأستاذ، وهو قضاء أو حساب خاص يتم إنشاءه على موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين للمعلم ليتمكن من الدخول لاستخراج نتائج الطلاب وأيضا التواصل مع المسؤولين في وزارة التعليم في أمور المعلمين، للاستعلام عن الترقيات والرواتب ونظام النقل بين المدارس بمحافظات الدولة.

موقع وزارة التربية والتكوين في الجمهورية الجزائرية

ومن الهام للمعلم في مدارس الدولة التسجيل في الموقع الإلكتروني للحصول على الخدمات التي يحصل عليها المعلمين، حيث يقوم بتقديم الخدمات وأيضا الحصول على المستحقات اللازمة له:

يقوم المعلم بالحصول على قضاء خاص به بكلمة سرية خاصة.

يتم من خلال الحساب الدخول على منصات التعليم الإلكتروني.

يقوم المعلم بوضع الاختبارات الإلكترونية والإعلان عن النتائج برفعها على الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

يتم استخراج نقاط الطلاب أيضا بحساب الأستاذ.

يمكن للمعلم الاستعلام عن الترقيات والرواتب.

يقوم أيضا بتقديم طلبات التنقلات بين المدارس.

كشف نقاط الطلاب بقضاء ولي الأمر والأستاذ

قامت وزارة التربية والتكوين بالإعلان عن كيفية استخراج كشف نقاط الطلاب عبر موقع ثروة بقضاء ولي الأمر، بينما يمكن للأستاذ أيضا الدخول من خلال قضاء الأستاذ ليقوم بإدخال رقم الطالب وجميع بياناته الخاصة ليتم الكشف على نتائج ونقاط الفصل الدراسي الثاني.

خطوات تسجيل ostad.education.gov.dz قضاء الأساتذة

يتابع الأستاذ في الجمهورية الجزائرية النظام الإلكتروني الجديدة بالدولة حيث أصبح هذا النظام هو النظام الأول في الاستخدام، وذلك بعد انتشار فيروس كرونا وتوقف التعامل المباشر بين المؤسسات والمعلمين، ويتم عمل حساب بالخطوات التالية: