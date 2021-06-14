رابط التسجيل في الجيش الكويتي 2021 هيئة الإدارة والقوة البشرية تفتح باب التطوع بمهنة جندي مهني

رابط التسجيل في الجيش الكويتي 2021، حيث أعلنت هيئة الإدارة والقوة البشرية، التابعة للجيش الكويتي عن فتح باب القبول، للالتحاق بالخدمة العسكرية، بمهنة جندي مهني ومنذ أن تم الإعلان عن فتح باب التقديم في الجيش الكويتي، وازداد البحث بصورة كبيرة من قبل الراغبين في نيل شرف الالتحاق بالجيش، عبر محركات البحث عن رابط التسجيل في الجيش الكويتي 2021، في وظيفة جندي مهني، وكذلك عن شروط الالتحاق بالجيش الكويتي، وما هي المستندات المطلوبة للتقديم، وهذا ما سوف نتطرق إليه في هذا المقال، وعبر موقع “ثقفني” المتميز فيما يلي.

رابط التسجيل في الجيش الكويتي 2021

أعلن الجيش الكويتي عن فتح باب التطوع للتجنيد بمهنة جندي مهني، وذلك بعد توقف عن التعيين في الجيش لمدة ثلاث عقود، وهذا يفسر ازدياد البحث بصورة كبيرة على التقديم، ورغبة الشباب الكويتي الشديدة في الالتحاق بالجيش الكويتي، ونيل شرف لبس الزي العسكري، للدفاع عن الأرض وعن مقدرات الشعب تجاه إي مخاطر، وشددت هيئة الإدارة والقوة البشرية التابعة للجيش، على أنه سوف يتم الاختيار بين المتقدمين، بشفافية كاملة وحسب الشروط والضوابط الموضوعة وبعد اجتياز كافة المتطلبات اللازمة.

آلية التسجيل في الجيش الكويتي 2021

منذ أن تم الإعلان عن فتح باب التقديم، والجميع يبحث عن خطوات التسجيل والطريقة الصحيحة للتسجيل، وهي خطوات بسيطة نستعرضها فيما يلي:

الدخول على الرابط الرسمي لتسجيل المجندين التابع لهيئة الإدارة والقوة البشرية.

كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح دون أخطاء.

ملء استمارة التقديم الإلكترونية بشكل صحيح.

صحة البيانات المكتوبة مسؤولية مقدم الطلب لذلك عليه تحري الدقة عند كتابتها.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة واللازمة للتقديم.

عند إجراء المقابلة الشخصية عليه إحضار السجل الجنائي الخاص بالمتقدم.

موعد التقديم

التقديم متاح من يوم الأحد الموافق 13 يونيو الجاري، وحتى يوم الأحد الموافق 27 من نفس الشهر، فعلى من يرغب في التقديم الالتزام بالمواعيد المحددة، من قبل هيئة الإدارة والقوة البشرية التابعة للجيش.

أن يكون المتقدم كويتي الجنسية ومن أم كويتية.

لا يقل العمر عن 15 ولا يزيد عن 50 عام.

اجتياز المقابلة الشخصية واللياقة البدنية.

التمتع باللياقة البدنية المطلوبة.

خلو السجل الجنائي للمتقدم من إي أشياء مخالفة للقانون.

طول المتقدم لا يقل عن 155 سم.

شروط الالتحاق