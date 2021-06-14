موعد مباراة ألمانيا وفرنسا والقنوات الناقلة للمباراة وتردداتها

موعد مباراة المانيا وفرنسا والقنوات الناقلة، عنوان يشغل محركات البحث عبر المنصات المختلفة من قبل عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم فالجميع متحمس لهذه المباراة فهي تعد المباراة الافتتاحية لدوري الأبطال ضمن مسابقة بطولة أمم أوروبا لعام 2021 حيث أنها أجلت العام الماضي بسبب الوباء المستجد وباء كورونا لذا فالجميع في انتظار هذه المباراة بشوق ولهفه ام عن الموعد المحدد لها فسيتم عرضه فيما يلي بالتفاصيل فتابعوا معنا.

موعد مباراة المانيا وفرنسا في بطولة اليورو والقنوات الناقلة للمباراة

الجميع يريد معرفة كافة التفاصيل الخاصة بهذه المباراة على أي ملعب وُتقام وفي أي ساعة تبث وعلى اي قناة تعرض، مباراة دوري الأمم الأوروبية بين ألمانيا وفرنسا تقام على ملعب أليانز أرينا، في مساء يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو لعام 2021

على قناة بي ان سبورت في تمام الساعة 9:00 مساء توقيت جمهورية مصر العربية وفي تمام الساعة 10:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد قناة بي ان سبورت على الأقمار الصناعية المختلفة

بمجرد الإعلان عن امتلاك قناة بي ان سبورت حقوق الملكية الخاصة ببث مباريات بطولة أمم أوروبا بين كل فريق فرنسا وألمانيا لعام 2021 بدأ الجميع في البحث عن هذا التردد عبر المنصات المختلفة، فإن كنت من عشاق كرة القدم ومتحمس لمشاهدة هذه المباراة فتابع معنا للكي تتعرف على التردد الخاص بقناة بي ان سبورت لكي تتمكن من متابعه هذه المباراة بكل سهوله

التردد: 11084.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 12379.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز:27500.

التردد:11547.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز:27500.

تردد قناة بي ان سبورت عبر القمر الصناعي نايل ساتتردد قناة بي ان سبورت عبر القمر الصناعي عرب ساتتردد قناة بي ان سبورت عبر القمر الصناعي سهيل سات