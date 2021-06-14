تقارير: جونسون سيؤجل رفع قيود مكافحة كورونا فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - يستعد رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، حاليًا، لإرجاء خطته لرفع القيود المفروضة بسبب كورونا، وذلك فى ظل مخاوف من ارتفاع سريع للإصابات بالفيروس التاجى، ما قد يمثل ضغطًا على المستشفيات، حسبما أذكرت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين.





وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، فإن ارتفاع الاصابات بالسلالة "دلتا" من فيروس كورونا، التى اكتشفت أول مرة فى الهند، دفع جونسون وفريقه الحكومى لإعادة التفكير فى خططهم لانهاء قواعد التباعد الاجتماعى فى 21 يونيو الجارى. وبحسب الوكالة، يتوقع المسؤولون البريطانيون، الآن، أن يعلن جونسون إرجاء رفع القيود مدة 4 أسابيع، مساء اليوم.

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