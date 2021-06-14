جدة - نرمين السيد - قالت القيادة فى بيان لها، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالتنسيق مع الجهد الاستخبارى والطائرات المسيرة وبإشراف قائد الفرقة من تنفيذ عملية تفتيش فى منطقة الشجرة بقضاء الحويجة فى كركوك، أسفرت عن العثور على معمل لتصنيع العبوات الناسفة والأسلحة الكاتمة والصواريخ بالإضافة إلى العثور على مولد كهربائى".
وأشارت إلى أنه "تم رفع جميع المواد والتعامل معها أصوليا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق: العثور على معمل لتصنيع العبوات الناسفة فى كركوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.