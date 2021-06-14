العراق: العثور على معمل لتصنيع العبوات الناسفة فى كركوك

جدة - نرمين السيد - قالت القيادة فى بيان لها، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالتنسيق مع الجهد الاستخبارى والطائرات المسيرة وبإشراف قائد الفرقة من تنفيذ عملية تفتيش فى منطقة الشجرة بقضاء الحويجة فى كركوك، أسفرت عن العثور على معمل لتصنيع العبوات الناسفة والأسلحة الكاتمة والصواريخ بالإضافة إلى العثور على مولد كهربائى".

وأشارت إلى أنه "تم رفع جميع المواد والتعامل معها أصوليا".