جدة - نرمين السيد - أدان السفير الفرنسى لدى السعودية، اليوم الإثنين، اعتداء مليشيات الحوثى على مدرسة فى منطقة عسير بطائرة مسيرة مفخخة، مشددًا على أن الاعتداء على مكان مخصص للعلم وحشى وفظيع واعتداء جبان.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير الفرنسى فى السعودية: اعتداء الحوثى على مكان مخصص للعلم وحشى وفظيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.