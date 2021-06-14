تقرير: ارتفاع عدد الرؤوس النووية عالميا إلى 3.825 خلال عام

جدة - نرمين السيد - وبحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولى لأبحاث قضايا السلام، فأن روسيا والولايات المتحدة تمتلكان أكثر من 90% من الأسلحة النووية فى العالم، وزاد كل منهما فى العام الماضى قواتهما العملياتية بنحو 50 رأسا نوويا.

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