الأردن يدين استمرار هجمات الحوثى الإرهابية فى السعودية

جدة - نرمين السيد - نددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين فى الأردن، اليوم الإثنين، باستمرار مليشيات الحوثى فى استهداف المناطق المدنية فى السعودية، والتى كان آخرها سقوط طائرة دون طيار مفخخة على مدرسة فى منطقة عسير.





وجددت الوزارة، اليوم الإثنين، التأكيد على موقف المملكة الأردنية الدائم والثابت بإدانة واستنكار الأفعال الإرهابية الجبانة، واستمرار استهدافهم للمناطق المدنية. وأكدت الوزارة، وقوف المملكة المطلق إلى جانب السعودية فى وجه كل ما يهدد أمنها، مشددة على أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ، وأن أى تهديد لأمن واستقرار السعودية، تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

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