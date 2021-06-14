أمين الناتو: الصين ليست عدونا ولن ندخل حربًا باردة جديدة

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم الإثنين، أنه لن تكون هناك حرب باردة جديدة مع الصين، مشددًا فى الوقت ذاته أنه "سيتعين على الحلفاء الغربيين التكيف مع التحدى المتمثل فى تصاعد نفوذ بكين".





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