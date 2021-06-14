شغال رابط التسجيل في فضاء الأساتذة 2021 عبر موقع tharwa.education.gov.dz

رابط التسجيل في فضاء الأساتذة 2021، ازداد البحث بصورة كبيرة عبر محركات البحث المختلفة عنه، حيث أن العالم كله يتجه بصورة كبيرة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات، وظهرت الحاجة الشديدة لها بعد جائحة كورونا، فتم إنشاء العديد من المواقع الإلكترونية، تسهيلاً على المواطنين، ومن أكثر الوزارات التي استخدمت التكنولوجيا الحديثة، هي وزارة التربية الوطنية في الجزائر، حيث تم عمل منصات تعليمية للتعليم عن بعد، وكذلك تم إنشاء موقع فضاء الأساتذة، والخاص بإنهاء كافة المستندات اللازمة للسادة المعلمين، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكان والتعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

رابط التسجيل في فضاء الأساتذة

قامت وزارة التربية الوطنية بإتاحة الموقع، حتى يتمكن السادة المعلمين للتسجيل فيه، وذلك في جميع ولايات الجزائر، ويتم من خلال هذا الموقع استخراج الوثائق والمستندات المطلوبة، وكذلك استخراج شهادات العمل، كما يوفر الموقع عملية التفاعل والتواصل، بين المعلم وولي أمر الطالب، ومتابعة الأسرة للابن مع معلمه، ويوفر الموقع العديد من الخدمات الأخرى، سوف نتطرق لها لاحقاً.

تعليمات هامة

تحرص وزارة التربية الوطنية الكويتية، على إتاحة الفرصة لجميع المعلمين، لكي يتمكنوا من التسجيل، وشددت على اتباع الخطوات التالية:

يجب على السادة المعلمين سرعة التسجيل الآن وعمل الاستبيان المطلوب.

لا يشترط تحديث شهادة العمل حتى يتمكن المعلم من التسجيل، حيث أن شهادة العمل القديمة موجود بها الرمز الوظيفي، وهو ما يتم استخدامه عند التقديم.

باقي على نهاية التسجيل يومان حيث ينتهي التسجيل في يوم الأربعاء 16 يونيو الحالي.

آلية وخطوات التسجيل

حددت وزارة التربية الوطنية مدة محددة للتسجيل في فضاء التلاميذ، لذلك يكثر البحث بصورة كبيرة عن طريقة وخطوات التسجيل، وفيما يلي نستعرض معكم هذه الخطوات.

الدخول على الموقع الرسمي tharwa.education.gov.dz.

كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق ودون أخطاء.

يقوم المعلم بتحديد المرحلة التعليمية ابتدائي أو متوسط أو ثانوي.

يتم كتابة الرقم التعريفي بصورة صحيحة، وهو موجود على شهادة العمل.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على زر “تسجيل”.

وفي الختام فقد تحدثنا عن أهمية موقع فضاء الأساتذة، وعن رابط التسجيل الخاص به، وكذلك تطرقنا إلى الحديث عن آلية التسجيل بطريقة بسيطة وسهلة، وفي النهاية نتمنى أن نكون قد أوجزنا وأوفينا عبر هذا المقال، ومن خلال موقع “ثقفني” المتميز.