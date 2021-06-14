فراماتوم : مشكلة تسرب وأداء فى منشأة نووية جنوب الصين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، أكدت فراماتوم أن المنشأة النووية الصينية، التى شاركت فى بنائها، "ضمن نطاق التشغيل والأمان المسموح به".
وبحسب الوكالة، جاء إعلان الشركة الفرنسية فى أعقاب مقال أوردته شبكة "سى إن إن" بشأن الكشف عن تسرب من المصنع الصينى الذى يضم مفاعلين نوويين.
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