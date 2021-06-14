الكاظمى: فتوى السيستانى أوقفت وحشًا إرهابيًا أرعب العالم كله

جدة - نرمين السيد - وفى بيان نقلته وسائل إعلام عراقية، قال الكاظمى: "بلادنا الحبيبة مرت فى مثل هذه الأيام بظروف بالغة الصعوبة، وضعت العراق أمام تحدٍ وجودى خطير، لولا العناية الإلهية بهذا الوطن المقدس، وما صدر من المرجع الأعلى السيد على السيستانى، من فتوى وتوجيهات أوقفت وحشًا إرهابيًا كان قد أرعب العالم كله".

وأكد أن "الفتوى قد أدت إلى القضاء على هذا التنظيم خلال مدة لم يكن يتصورها العالم كله، وهى جاءت من منطلق روح وطنى خاطب الهوية العراقية الشاملة، كما هو المنهج المتعارف الدائم فى مواقف المرجعية الرشيدة، التى أبت أن تخاطب أى عراقى سوى بهويته العراقية، تاركةً العناوين الطائفية والعرقية بعيدًا تمامًا عن خطابها السياسى".

وأشار رئيس وزراء العراق إلى أن "العراقيين بأصنافهم وأطيافهم كافة قد لبوا الدعوة الشاملة لجميع المتطوعين للالتحاق بالقوات الأمنية الرسمية، لمواجهة تنظيم (داعش) الإرهابى".

واعتبر الكاظمى أن "الفتوى ضخت دمًا جديدًا فى جسد العراق والعراقيين، وكان العالم يعيش لحظةً صعبةً على حدث مفزع، تجلى بضياع كبرى مدن العراق (أم الربيعين) وسقوطها بيد (داعش)، وما تلا ذلك من سقوط محافظات ومدن متعددة وذبح أهلها واستباحة حرماتها وسبى حرائرها من قِبل العصابات الإرهابية المجرمة، أهلكت الحرث والنسل وارتكبت بحق الأبرياء والعُزل أفظع المجازر والإبادة الجماعية بحق أهلنا؛ وأرادوا طمس تاريخ بلدنا وشعبنا وهويتهما".

واختتم رئيس الوزراء العراقى بيانه، مؤكدًا أنه: "نعمل على تصحيح هذه المسارات ووضع البلد على الخط الصحيح، بدعم القوات المسلحة وضبط أدائها وفق القواعد العسكرية الوطنية، كما أوصت بها المرجعية دائمًا، محذرةً من استغلال الفتوى سياسيًا واقتصاديًا لصالح مشاريع غير وطنية تفسد تضحيات المتطوعين الأبطال".