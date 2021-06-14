الكاظمى: تراكم السياسات الخاطئة أدى بالعراق إلى الكوارث

جدة - نرمين السيد - وقال ‏الكاظمى، نحذر من استغلال الفتوى التى أدت لتأسيس الحشد الشعبى لصالح مشاريع غير وطنية، ونحن نعمل على تصحيح مسارات العراق وضبط عمل القوات المسلحة وفق القواعد الوطنية. وأضاف ‏الكاظمى، أن تراكم السياسات الخاطئة أدى بالعراق إلى الكوارث، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

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