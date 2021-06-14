موعد سحب استدعاء الامتحانات المدرسية في الجزائر 2021 استدعاء شهادة التعليم المتوسط

سحب استدعاء الامتحانات المدرسية الوطنية 2021 بالجزائر، لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في الجزائر خلال الأيام الماضية عن كل ما يخص سحب الاستدعاءات الخاصة بالامتحانات المدرسية الوطنية للعام الحالي 2021 لجميع المراحل الدراسية المختلفة في الجزائر ، حيث تم الإعلان رسمياً عن الموعد الخاص بالسحب الاستدعاءات الخاصة بجميع المراحل التعليمية ، ولقد وقاموا بالإعلان عن الرابط الرسمي المستخدم ، بينما ينتظر أولياء الأمور والطلاب الإعلان عن هذا الموعد بعد الانتهاء من الامتحانات في المراحل المختلفة ، واليوم سنوضح من خلال هذا المقال تفاصيل الرابط والموعد الرسمي لسحب الاستدعاءات الخاصة بالامتحانات المدرسية الوطنية بالجزائر لعام 2021 في جميع المراحل التعليمية .

سحب استدعاء الامتحانات المدرسية

لقد أوضحت وزارة التربية والتعليم بالجزائر أنه يمكن لجميع الطلاب القادمين علي إتمام الامتحانات المدرسية لمراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والتعليم العالي ( الثانوي ) وأيضا المترشحين لامتحان شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريوس الدورة الخاصة بعام 2021 انهم يمكنهم سحب استدعاءات المدارس الوطنية بالجزائر من خلال الخطوات والمواعيد التالية :

أولا : لسحب شهادة التعليم الابتدائي لجميع الولايات في الجزائر سوف تبدأ من 4 مايو إلي 2 يونيو 2021

ثانيا : لسحب شهادة التعليم المتوسط تبدأ يوم 16 مايو وحتي 17يونيو 2021

ثالثا : لسحب استدعاء البكالوريا ستكون تبدأ من 14 مايو وحتي 24 يوليو 2021

سحب استدعاء الامتحانات الوطنية 2021

يتم سحب استدعاء الامتحانات الوطنية بالجزائر للعام الحالي 2021 من خلال العناوين التالية :

من خلال موقع سحب الاستدعاءات للامتحانات المدرسية الوطنية لشهادة التعليم الابتدائي لعام 2021 من خلال موقع سحب استدعاءات التعليم المتوسط لعام 2021 من خلال استدعاءات شهادة البكالوريا بالجزائر لعام 2021

خطوات سحب استدعاءات الامتحانات الوطنية 2021