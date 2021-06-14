tharwa education gov dz نتائج الفصل الثاني 2021 في الجزائر وخطوات الاستعلام عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ

نتائج الفصل الثاني 2021 في الجزائر، من أكثر ما يشغل عمليات البحث في الوقت الحالي هو البحث عن نتائج الفصل الثاني 2021 في الجزائر، حيث أنه من المقرر ان تصدر النتائج في الأيام القليلة القادمة، وقد اعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر أن النتائج هذا العام الداسي 2020/2021 من المقرر ان تصدر بشكل إلكتروني، ليكون هذا واحدًا من أهم الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، والجدير بالذكر أن المنصة التي ستقوم بعرض النتائج هي “فضاء اولياء التلاميذ” المعتمد بشكل كامل من قبل وزارة التربية والتعليم بالجزائر، بالاضافة إلى ذلك فإن النتائج من المقرر أن تصدر بناءًا على بعض البيانات المطلوبة من الطالب للتعرف على النقاط الخاصة به في كل مادة قد قام بأداء الاختبار الخاص بها في ظل إجراءات احترازية مشددة لعدم تفشي فيروس كورونا بينهم.

نتائج الفصل الثاني 2021 في الجزائر

يمكن لجميع الطلاب في جميع الصفوف الدراسية في جميع قطاعات الجزائر أن يقوموا بالاستعلام عن النتائج الخاصة بهم بشكل إلكتروني، ليكون هذا واحدًا من افضل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، حيث ان موقع الاستعلام متاح الآن لجميع الطلاب الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم، ويمكن لجميع طلاب المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم إلكترونيًا عبر بعض البيانات البسيطة التي يطلبها الموقع، بالإضافة إلى ذلك فإن وزارة التربية الوطنية قد أعلنت أن الرابط الوحيد المتوفر للتعرف على النتائج هو موقع “فضاء اولياء التلاميذ” ولا يمكن الاعتماد على أي مواقع أخرى للتعرف على النتائج.

انقر على رابط موقع فضاء اولياء التلاميذ.

قم بالدخول إلى الموقع وكتابة كلمة السر واسم المستخدم.

اضغط على “نتائج الطلاب” ثم اكمل البيانات المطلوبة من رقم الهوية وغيرها.

اضغط على استعلام.

استعلام نتائج الفصل الثاني 2021 في الجزائر

لا زالت عمليات البحث متواصلة من قِبل الآلاف من الطلاب في الجزائر حول كيفية الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 2021 من خلال موقع فضاء اولياء التلاميذ، حيث اكدت وزارة التربية الجزائرية على انة يمكن الآن لكافة الطلاب التوجة الى الموقع المخصص للإستعلام عن النتائج لمعرفة النتائج بسهولة، ويمكنكم معرفة نتائجكم من خلال اتباع الخطوات التي ذكرناها لكم خلال السطور السابقة.