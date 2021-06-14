كشفت التسريبات عن مواصفات الهاتف Oppo A16 الجديد، والتى ستقوم شركة Oppo خلال الأيام القادمة لتنافس به الهواتف الذكية التي تقوم شركة سامسونج بإنتاجها، والهاتف الجديد يعد من الهواتف الذكية الخيالية ذات المميزات الجديدة والعديدة بالإضافة للأسعار الرخيصة، حيث تقوم شركة سامسونج وشركة Oppo بإنتاج أفضل الهواتف الذكية بما تحمله من إمكانيات عاليه ومنافسة

ومن ضمن التسريبات أن الهاتف الجديد Oppo A16 يحتوي على معالج Media Tek Helio G35 به أنوية Cortex-A53 يصل تردد هذه الأنوية إلى 2.3 جيجاهيرتز، وقد حصلت هذه الأنوية على 177 درجة فى اختبار هذا المعالج على منصات Geekbench الشهيرة فى الاختبارات الفردية بينما حصلت على 950 درجة فى اختبارات الأداء العام.

تم تجهيز هذه النسخة من الهاتف الذكي الجديد Oppo A16 بمعالج رسوميات IMG PowerVR GE320 GPU.

يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت.

مزود ببطارية سعة 5000 ميللي أمبير.

الهاتف الجديد مزود بشاشات بمقاس 6.5 بوصة.

يحتوى الجهاز على 3 كاميرات أساسية ثلاثية الأبعاد بدقة 2+5+48 ميجا بيكسل.

يشمل الجهاز على كاميرات أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

الجهاز بعمل بنظام تشغيل Android11.

مواصفات الهاتف Oppo A16 الخيالية

ونعرض فيديو يوضح مكونات الهاتف الجديد Oppo A16 والتى يتم من خلاله عرض مواصفات الجهاز الذي ينافس بقوة أجهزة الهواتف الذكية التي تقوم شركة سامسونج بإنتاجها.

وكانت بعض التسريبات قد كشفت بأن شركة Oppo قد تطرح الهاتف الجديد Oppo A16 من نسختين، النسخة الأساسية بالمكونات والخصائص المذكورة، أما النسخة الثانية من الهاتف Oppo A16 فإن الشركة من المتوقع أن تقوم بإصدارها وهى تحمل المكونات التالية:-