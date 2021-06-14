الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف بالسجل المدني 1442

الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف بالسجل المدني حيث يقدم لكم بنك التنمية الاجتماعية السعودي خدمة الأعفاء من دفع أقساط التسليف أو القروض الخاصة بك حيث يتم توفير هذه الخدمة للمواطنين السعوديين الذين ليس لديهم المقدرة علي سداد باقي أقساط القروض بعد تقديم إعفاء بنك التسليف 1442 بطلب عبر الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية السعودية كما سوف نشرح لكم في هذا المقال كيفية الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف ببضع خطوات بسيطة.

الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف بالسجل المدني

يسعى بنك التسليف أو المعروف حاليا ببنك التنمية الاجتماعية تقديم الكثير من الخدمات للمواطن السعودي بالتعاون مع وزارة المالية السعودية حيث يقدم لك البنك خدمة التقديم علي قروض ميسرة وبسيطة مثل قروض الزواج وقرض السيارة وقروض المشاريع الاستثمارية للجميع ابتداءا من محدودي الدخل وصولا إلي رجال الأعمال كما يقدم خدمة تسديد أقساط القروض عبر الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية.

شروط الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف برقم الهوية

يوجد بعض الشروط الواجب توافرها لكي يتم إعفاء المواطن السعودي من تسديد باقي أقساط قروض البنك وجاءت الشروط كلاتي :

يجب أن يكون الراتب الشهري للمتقدم علي طلب الأعفاء لا يقل عن 10000 ريال سعودي. يجب أن يكون مسدد جميع الأقساط القرض السابقة وليس علية أي تأخير في مواعيد الدفع. كما يجب ألا يكون علية أقساط قروض في أي بنك أخر. يجب ألا يقل عمر المتقدم علي الطلب عن 25 سنه وألا يزيد عن 55 سنة. من اهم الشروط أن يكون صاحب الطلب مواطن سعودي الجنسية.

الاستعلام عن إعفاء قروض بنك التسليف بالسجل المدني

يمكنك الآن الدخول عبر رابط الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف بالسجل المدني فمن عن طريق الدخول علي الرابط السابق لبنك التنمية الاجتماعية نقوم بالضغط علي الأفراد ومنها إلي منتجات الأفراد والبحث علي الأعفاء من سداد باقي أقساط القرض ويجب علي المتقدم أحضار كافة الأوراق والمستندات المطلوبة مثل صورة الهوية الوطنية وما يثبت عدم القدرة علي السداد والتقارير الطبية في حالة العجز أو الإعاقة وشهادة الوفاة بالنسبة للأشخاص المتوفيين وعليهم باقي أقساط القروض السابقة مع ذكر سبب الطلب حيث يضع بنك التنمية الاجتماعية الأولوية لمحدودي الدخل وذوي الإعاقة والمتوفيين.