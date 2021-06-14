بالفيديو.. سؤال حول ريال مدريد يثير غضب زيدان

في لقطة غير مألوفة، فقد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أعصابه، ودخل في جدال محتد مع صحفي إسباني قابله في الشارع.

وفي فيديو نشرته محطة "ديريكتو جول" الإسبانية، واجه صحفي إسباني زيدان وعائلته بسؤال أدى لغضب المدرب الفرنسي كثيرا.

وسأل الصحفي سيرجيو كويرانتي زيدان: "هل تركت ريال مدريد بشكل سيء؟"، وهو يقصد هل تركت الفريق بخلافات كبيرة، سواء مع الإدارة أو اللاعبين.

وكان زيدان قد أعلن رحيله عن ريال مدريد قبل أشهر، وسط خلافات كبيرة مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز، التي لم تتضح أسبابها إلى حد الآن.

ويبدو أنها لم تكن المرة الأولى التي يوجه فيها كويرانتي هذا السؤال لزيدان، الأمر الذي أثار غضب زيدان، بشكل لم نراه إطلاقا خلال فترة تدريبه "للملكي".

وتوقف زيدان عن المشي وتوجه للصحفي وقال بصوت محتد: "أنت لا زلت تسأل نفس السؤال الغبي؟".

واستمر قائلا: "عملك مثير للخجل. الأمر لا يتغير معك. أنت تعرفني وأنا أعرفك. تعال هنا وتحدث معي من دون الكاميرا".

بعدها انطلق زيدان بالمشي مع أبنائه وزوجته، بينما كان مرتديا قبعة وكمامة للوجه، وهو الزي الذي لم يمنع الصحافة من التعرف عليه.