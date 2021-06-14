بوتين يهنئ رئيس الوزراء الإسرائيلى الجديد ويتمنى تعاون بنّاء

جدة - نرمين السيد - وفى رسالة نشرتها الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم، قال بوتين: "آمل أن يسهل عملك على رأس الحكومة مرحلة جديدة من التعاون الثنائى البناء فى جميع المجالات".

وتابع الرئيس الروسى: "لا شك أن هذا يمثل فائدة حيوية لشعبينا"، معتبرًا أن التعاون الروسى الإسرائيلى سيعزز "السلام والأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط".

وصوت الكنيست بهامش ضئيل، أمس الأحد، لحكومة جديدة من ائتلاف 8 أحزاب، يترأسها الزعيم اليمينى المتطرف نفتالى بينيت، وهو مليونير جمع ثروته من التقنيات الجديدة.