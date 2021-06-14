جدة - نرمين السيد - وفى رسالة نشرتها الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم، قال بوتين: "آمل أن يسهل عملك على رأس الحكومة مرحلة جديدة من التعاون الثنائى البناء فى جميع المجالات".
وتابع الرئيس الروسى: "لا شك أن هذا يمثل فائدة حيوية لشعبينا"، معتبرًا أن التعاون الروسى الإسرائيلى سيعزز "السلام والأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط".
وصوت الكنيست بهامش ضئيل، أمس الأحد، لحكومة جديدة من ائتلاف 8 أحزاب، يترأسها الزعيم اليمينى المتطرف نفتالى بينيت، وهو مليونير جمع ثروته من التقنيات الجديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين يهنئ رئيس الوزراء الإسرائيلى الجديد ويتمنى تعاون بنّاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.