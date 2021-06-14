شركة نوفافاكس الأمريكية: لقاحنا آمن وأثبت كفاءة بنسبة 90%

جدة - نرمين السيد - وأضافت الشركة، أن اللقاح يمكن حفظه فى المبردات التقليدية ولا يحتاج ظروف حفظ خاصة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. ويختلف لقاح "نوفافاكس" عن لقاحى "فايزر بيونتك" و"موديرنا"، اللذين يستعملان الحمض النووى الريبوزى المرسال "mRNA"، إذ إنه يستخدم فيروسا معطلا، وتحديدا عن طريق بروتين معدل من الفيروس المسبب للوباء، مع مكون نباتى لتوليد استجابة مناعية أقوى لدى الجسم، فإذا واجه فيروسات فى المستقبل سيكون مستعدا لذلك.

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