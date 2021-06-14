رئيس الوزراء الفلسطينى يدين إعلان نفتالى بينيت دعمه للاستيطان

جدة - نرمين السيد - وأضاف اشتيه "نُحذر من التداعيات الخطيرة التى قد تنجم عن عزم سلطات الاحتلال السماح للمتطرفين من أحزاب اليمين القيام بمسيرة الاعلام الاستفزازية فى شوارع مدينة القدس المحتلة". وتابع بالقول: إن "هناك حاجة لاستبدال الآلية السابقة لإعادة إعمار غزة بآلية جديدة من شأنها التسريع ببناء ما دمره العدوان، وتوفير المأوى لمن فقدوا بيوتهم". وأضاف اشتية: "الذى تريده وتحتاجه غزة إضافة لإعادة الإعمار هو إنعاش اقتصادها من خلال رفع الحصار وتمكين قاعدتها الانتاجية من العمل".

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