بعد إسقاط نتنياهو.. بينيت يقدم وزراء حكومته لرئيس إسرائيل

جدة - نرمين السيد - قدم رئيس الوزراء الإسرائيلى الجديد نفتالى بينيت، أعضاء حكومته الجديدة إلى الرئيس رؤوفين ريفلين، اليوم الإثنين، حيث التقى رئيس الدولة العبرية مع الوزراء الـ27 فى القدس.





ووافق الكنيست الإسرائيلى، أمس الأحد، بهامش ضئيل على حكومة بينيت التى تضم ائتلافًا من 8 أحزاب مختلفة من الطيف السياسى، بينها حزب عربى للمرة الأولى، خلفًا لبنيامين نتنياهو الذى استمر فى منصبه 12 عامًا. ومن المقرر أن يسلم نتنياهو مكتبه رسميًا لرئيس الوزراء الجديد بينيت، بعد انتهاء اجتماع الوزراء مع الرئيس ريفلين الذى يغادر منصبه أيضًا فى 9 يوليو المقبل، ويتولى الرئيس المنتخب إسحاق هرتسوغ.

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