مأساة قبالة السواحل اليمنية.. غرق أكثر من 250 مهاجرا

ذكرت مصادر محلية، الاثنين، أن أكثر من 250 مهاجرا إفريقيا غرقوا بالقرب من السواحل اليمنية.

وذكرت المصادر أن قاربا صغيرا يحمل على متنه 300 مهاجر إفريقي غرق قبالة السواحل اليمنية.

ووفق المصادر فقد انطلق القارب، الذي كان يقوده أربعة يمنيين، قبل أيام من أراضي جيبوتي إلى اليمن.

وأشارت إلى أن القارب انقلب وسط البحر، مبرزة أن أكثر من 20 شخصا نجوا من الحادث، بعدما ظلوا متمسكين بأعلى القارب.

وأكدت المصادر أن عدة جثث طفت على امتداد سواحل باب المندب ورأس العارة، بمحافظة لحج.