جدة - نرمين السيد - وقال تلفزيون "العراقية" إن طائرات تركية قصفت سيارة مدنية تقل 4 أكراد فى السليمانية، ما تسبب فى مقتلهم جميعًا. وتواصل القوات التركية شن عمليات واسعة فى إقليم كردستان العراقى، بزعم ملاحقة حزب العمال الكردستانى فى أقصى شمال البلاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق: مقتل 4 أكراد فى غارة تركية على السليمانية بإقليم كردستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.