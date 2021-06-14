سياسى لبنانى: الحريرى لن يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الإثنين، قال المصدر اللبنانى، إن "لدى الحريرى خيارات أخرى غير الاعتذار على الأقل فى المدى المنظور".

وأشار المصدر، الذى لم تسمه الصحيفة، إلى تأكيد الحريرى أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، مضيفًا أن ذلك لا يعنى فى المطلق أن اعتذاره عن تأليف الحكومة سيكون على رأس أولوياته.

وأوضح أن ذلك أحد الخيارات الواردة لدى الحريرى، ما لم يبادر "رئيس الظل" للجمهورية، زعيم التيار الوطنى الحر النائب جبران باسيل، إلى إعادة النظر فى أولوياته، بدءًا بوقف رهانه على انهيار البلد، ليعيد تأسيس نفسه سياسيًا.