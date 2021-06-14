وزير الخارجية الإسرائيلى: يجب الاستعداد لعودة أمريكا لاتفاق إيران النووى

جدة - نرمين السيد - وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت أمس الأحد، أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة نفتالى بينيت، سيعارض عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووى مع إيران.

وقالت صحيفة "معاريف"، إن "بينيت سيعارض بشدة العودة للاتفاق النووى مع إيران، وستكون سياسته استمرارا لخط بنيامين نتنياهو من الملف النووى الإيرانى".