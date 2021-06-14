بوتين: الحديث عن حرب إلكترونية روسية ضد أمريكا أمر هزلى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن الحديث عن حرب إلكترونية روسية ضد أمريكا أمر "هزلى"، وذلك قبيل القمة المرتقبة بين بوتين والرئيس الأمريكى جو بايدن فى جنيف، قريبًا.





جدير بالذكر، أنه من المتوقع أن تعقد قمة "بوتين – بايدن" فى 16 يونيو الجارى فى جنيف، وستتناول مسائل الاستقرار الاستراتيجى ومكافحة جائحة فيروس كورونا. وكان نائب وزير الخارجية الروسية، سيرجى ريابكوف، قد أعلن، أن الجانب الروسى يأمل أن يجلب الاجتماع المرتقب بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكى جو بايدن، فى جنيف إجابات على العديد من الأسئلة.

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