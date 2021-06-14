بوتين: لا نستبعد إجراء عملية لتبادل السجناء بين أمريكا وروسيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إنه لا يستبعد إجراء عملية لتبادل السجناء بين أمريكا وروسيا، وذلك قبيل القمة المرتقبة بين بوتين والرئيس الأمريكى جو بايدن فى جنيف، قريبًا.





وحسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل، أكد بوتين أن الولايات المتحدة والغرب قلقون من تنامى قدرة الناتو فى الفضاء الإلكترونى. وشدد الرئيس الروسى على أن الولايات المتحدة لم تقدم دليلا على اتهامها لبلاده بشن هجمات إلكترونية.

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