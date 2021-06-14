جدة - نرمين السيد - ويريد الحلفاء توجيه رسالة حازمة إلى روسيا قبل قمة تجمع بايدن وبوتين الأربعاء فى جنيف، وسيُطلقون أيضاً مراجعة للمفهوم الاستراتيجى للحلف بهدف إعداده لمواجهة التهديدات الجديدة فى الفضاء والفضاء السيبرانى وتوسّع نفوذ الصين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. انطلاق قمة الناتو فى مقر الحلف ببروكسل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.