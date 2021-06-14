زعيم القائمة العربية فى حكومة إسرائيل يتعهد باستعادة أراضى النقب

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال عباس باللغة العربية أمام الكنيست، مساء الأحد: "كيف يمكن أن ندعى الوطنية ونحن لا نعمل بجد لاستعادة الأراضى التى صودرت من المجتمع العربى".

وفى الجزء الذى ألقاه بالعبرية، أضاف عباس: "نأتى من شعوب مختلفة، ومن ديانات مختلفة، ومن قطاعات مختلفة. هناك شىء واحد يربط بين جميع مواطنى إسرائيل، المواطنة".

وكان حزب القائمة العربية الموحدة، الذى يتزعمه الإخوانى منصور عباس، دعم حكومة اليمينى المتطرف نفتالى بنيت، ما ضمن الأغلبية للحكومة الإسرائيلية الجديدة.