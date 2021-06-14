العراق: الإعدام 3 مرات لقاتل ناشطة عراقية ووالديها

جدة - نرمين السيد - وفى بيان صحفى، اليوم، قال مجلس القضاء الأعلى فى العراق، إن "محكمة جنايات بغداد أصدرت حكمًا بالإعدام شنقًا لثلاث مرات على المجرم الذى قتل الصيدلانية شيلان دارا، ووالديها".
وأوضح البيان، أن "المجرم نفذ جرائم القتل عندما كان يسرق ممتلكات العائلة فى شقتهم فى حى المنصور ببغداد".
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