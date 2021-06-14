نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الكويتي تسجيل ورابط التسجل في الجيش الكويتي 2021 vc.kuwaitarmy.gov.kw في المقال التالي

عمر شويل - جدة قررت وزارة دفاع الدولة الكويتية فتح باب الجيش الكويتي تسجيل اعتباراً من يوم الأحد 13 يونيو 2021 بحسب تصريحات رسمية. في قطاع التجنيد بالجيش الكويتي، من أجل قبول المواطنين الراغبين في العمل الجيش الكويتي برتبة جندي كويتي مهني. ويحلم كثير من الشباب من مختلف الدول بالالتحاق بجيش بلادهم. من أجل الحصول على شرف حق الدفاع عن أرضهم ووطنهم. وهذا الشرف يُمنح لأي جندي أقسم على حماية أرضه ووطنه من أي خطر أو مصيبة تهدد البلاد. ولهذا سنعمل على توفير كافة المعلومات حول تسجيل الجيش الكويتي 2021. عبر موقع خدمة التجنيد التطوعي، وأشارت الوزارة إلى أهمية تطبيق جميع الشروط الموضحة على المرشحين.

الجيش الكويتي تسجيل

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية بحسب رئيس الأركان الكويتية. أنها فتحت باب التطوع لأي مواطن كويتي يرغب في العمل في الخدمة العسكرية في منصب جندي مهني من بين أبناء دولة الكويت. بداية من يوم الأحد ولمدة أسبوع كاملة ، في موقع التوظيف والتطوع الكويتي. vc.kuwaitarmy.gov.kw

شروط التقديم في موقع الجيش الكويتي 2021 (جندي مهني)

وضعت وزارة الدفاع الكويتية رابط تسجيل الجيش الكويتي 2021 وبعض الشروط المهمة في العديد من الأمور العسكرية المختلفة ، حيث أكدت الوزارة على ضرورة استيفاء المتقدم للشروط التالية:

يجب أن يكون كويتي

العمر 15 سنة على الأقل ولا يزيد عن 50 سنة

يملك لياقة بدنية جيدة وخالي من الأمراض.

يجب ان يبلغ طول قامته 155 سم

حسن السلوك والنجاح في المقابلات الشخصية والامتحانات

ليس لديه أي قضية تخص الشرف

رابط تجنيد المتطوعين vc.kuwaitarmy.gov.kw

يمكنكم الدخول على الرابط الإلكتروني المتاح للتسجيل في الجيش الكويتي “من هنا” ، حيث سينقلك هذا الرابط إلى موقع تجنيد المتطوعين من أبناء الكويتيات، ثم اتباع التعليمات التي ذكرناها اعلاه. الذي. ثم متابعة طلبات الحصول على رتبة جندي محترف ، إلى ان ياتي وقت إعلان المرشحين الناجحين للتقدم للمقابلة الشخصية التي ستنظم للمتطوعين المقبولين في الجيش الكويتي للعام الحالي 2021.

التخصصات المطلوبة في التقديم للتطوع برتبة جندي مهني

وفيما يتعلق بالوظائف المسموح التقدم والتسجيل في الجيش الكويتي 2021 ، أوضحت رئاسة الأركان أن الاختصاصات هي:

فوتوشوب مندوب مترجم نجار فني صحي طباخ مدخل بيانات مهنة سائق. مصمم جرافيك كاتب طباع حداد ميكانيكي ديزل، سيارات، عام،. تخصصات تقنية المعلومات مصور فوتوغرافي مخرج تلفزيوني مصور فيديو فني معمل تصوير صحفي مخرج مونتاج تلفزيوني فني إضاءة وصوت محرر صحفي.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الكويتية أولت اهتماماً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية لبناء الجيش الكويتي وجعله من أقوى الجيوش في العالم. لذلك تحفز الحكومة الكويتية الكثير من الشباب الكويتي على الالتحاق بالجيش والوظائف المعلنة من خلال تقديم رواتب مغرية.