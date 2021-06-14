رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 جميع المحافظات، بعد انتهاء طلاب جميع مدارس جمهورية مصر العربية في الصف الثالث الاعدادي من إمتحانات نهاية العام في يوم 9 يونيو، بدأت النتيجة وموعد ظهورها ورابط الإستعلام عنها تشغل بال كافة الاسر من القاهرة حتي الصعيد، ونتيجة الإختلاف الكبير في الدراسة الإمتحانات عن اي عام تعليمي اخر، نجد إرتفاع حالة القلق علي نتائج الأبناء تسود مع قرب إعلان النتائج، ومن المقرر إعلانها رسميا علي موقع بوابة التعليم الأساسي، وهو موقع إلكتروني مخصص من وزارة التربية والتعليم لنتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية والإعدادية، والآن نستعرض معكم رابط النتائج المتاحة وكذلك تفاصيل موعد إعلان النتائج في المحافظات الاخري.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

البحث مستمر منذ ليلة امس عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، للحصول علي نتيجة أبنائنا الطلاب في جميع المحافظات عبر بوابة التعليم الأساسي، وبعد التشديد والحرص الواضح علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتطبيقها بشدة لمنع تفشي كورونا بين الطلاب، نجد إن الطلاب بالفعل تجاوزوا الامتحانات والتزموا بكافة التعليمات من ارتداء الكمامة طوال الإمتحان، بالإضافة إلى إستمرار إستخدام التعقيم المستمر للايدي، ومن ناحية أخرى نجد إستمرار تعقيم اللجان والحرص علي عدم تكدث الطلاب في اللجنة الواحدة، حيث مان إجمالي الطلاب في اللجنة 14 طالب فقط وتم ترك مسافات مناسبة بيتهم، ونستعرض معكم الآن خطوات الحصول علي نتائج الطلاب بدون الذهاب إلى المدرسة.

لينك نتائج الصف الثالث الإعدادي 2021

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 جميع المحافظات بوابة التعليم الأساسي، يمكنكم متابعة موقع بوابة التعليم الأساسي يوميا لحين استظهار النتيجة، حيث يتم عمل تصحيح الاوراق، وبمجرد الإنتهاء منها يتم رفعها مباشرة علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وحالة الترقب السائدة بين الطلاب وأولياء الأمور نتيجة أهمية تلك المرحلة واعتبارها بوابة العبور للمرحلة التالية، واليكم الخطوات اللازمة للحصول علي نتائج الطلاب عبر رابط الموقع الإلكتروني، وذلك للحصول عليها من المنزل ومنع التكدس في المدارس.