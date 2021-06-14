النظام الجديد عقوبة عدم العودة للوافدين بعد إنتهاء التأشيرة بالسعودية

في النظام الجديد عقوبة عدم العودة للوافدين بعد إنتهاء التأشيرة والتي قد أعلنت عنها المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، فأصبح هناك عدد من القواعد الجديدة الخاصة بدخول وخروج الوافدين، وأكدت وزارة الداخلية أن هذه القواعد سيكون لها تأثير إيجابي في سوق العمل من أجل ضمان حق العمال وأصحاب العمل.

في النظام الجديد عقوبة عدم العودة للوافدين بعد إنتهاء التأشيرة

في شهر مارس الماضي لعام 2021 تم إطلاق عدد من القواعد والشروط الجديدة الخاصة بـ ذهاب وعودة الوافدين ومن جهة أخرى يتم إلغاء نظام الكفيل النظام الذي استمر العمل به لسنوات طويلة، مع العلم أن النظام الجديد يضمن حقوق الوافد كاملة فأصبح متاح خدمة الحصول على تأشيرة الخروج والعودة مباشرة من المديرية العامة للجوازات مع الحصول على موافقة صاحب العمل، أما في النظام القديم لم يكن مسموح للعمال للقيام بهذه الخطوة وكان متاح للكفيل فقط القيام بها.

ولكي يتم البعد عن أي مسائلة قانونية يجب على الوافد الالتزام بالموعد المحدد الموجود في التأشيرة، فلابد من أن يعود إلى أراضي المملكة العربية السعودية قبل انتهاء التأشيرة لاستكمال عقد العمل المبرم بين الوافد وصاحب العمل، أما في حالة عدم العودة يمنع الوافد من العمل في السعودية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

فترة السماح بعد انتهاء تأشيرة الخروج والعودة في النظام الجديد

من الجدير بالذكر أنه لا يوجد فترة سماح عقب انتهاء تأشيرة الدخول والخروج من السعودية، لذلك يجب على العامل أن يتم الالتزام بالمدة المحددة في التأشيرة أما في حالة عدم الالتزام فيمنع الوافد من الدخول إلى السعودية مرة أخرى لأن التأخير يسبب أضرار وخسائر فادحة لأصحاب العمل، ويحتاج الوافد بعد ذلك أن يقدم لتأشيرة جديدة ورخصة إقامة وعمل جديدة.