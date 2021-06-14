قروض بنك الراجحي السريعة تصل لـ 500 ألف ريال بدون كفيل وارقام بنك الراجحي 24 ساعة المجانى

قروض بنك الراجحي السريعة تصل لـ 500 ألف ريال ، يبحث عنها كل شخص يرغب التعامل مع بنك الراجحي والحصول على الخدمات المالية التي يقدمها حتى يساعد المواطنين على تحمل مصاعب الحياة التي يواجها المواطنين منذ تفشي فيروس كورونا الذي أثر على اقتصاد المملكة العربية السعودية وبالتالي تأثر المواطنين، لذلك يبحثون دائماً عن أفضل القروض والخدمات التي يقدمها بنك الراجحي والأرقام الذي يمكن أن يتم التواصل من خلالها.

قروض بنك الراجحي السريعة تصل لـ 500 ألف ريال

يعتبر بنك الراجحي واحد من أشهر البنوك بالمملكة السعودية وكثير من الدول العربية، كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة جداً من العملاء من السعودية وخارجها ويتمتع هذا البنك بأنه يعمل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما أنه يعمل على أن يقوم بتوفير العديد من الخدمات المتنوعة في صورة قروض وتمويلات بشروط محددة يجب أن تكون متوفرة في العملاء للحصول عليها.

يمكن لجميع عملاء بنك الراجحي التواصل معه عبر الموبايل للحصول على جميع المعاملات المصرفية المختلفة بحسابات كل عميل الخاصة به طول اليوم يمكن أن تتم عبر التليفون الأرضي أو رقم الجوال سواء للعملاء في المملكة أو خارجها حتى يمكن الاتصال بالبنك في أيام العطلة الرسمية.

رقم مصرف الراجحي المجاني للموبايل لجميع العملاء: 8001248880.

رقم التليفون الأرضي الموحد لمصرف الراجحي: 0966920003344.

رقم بنك الراجحي المجاني لعملائه الجدد 8001241222.

هناك الكثير من الخدمات المصرفية أو العمليات البنكية التي يمكن أن يقوم بها العميل وهو في مكانه باستخدام الهاتف ولا يحتاج الذهاب لبنك الراجحي ومن أهمها الآتي: