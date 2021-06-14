أخبار اليمن : سلاح الجو اليمني يستهدف موقعا للعدوان بمطار أبها

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سلاح الجو اليمني يستهدف موقعا للعدوان بمطار أبها

نفذ سلاح الجو اليمني المسير عصر اليوم عملية هجومية على مطار أبها الدولي. سلاح الجو اليمني يستهدف موقعا للعدوان بمطار أبهانفذ سلاح الجو اليمني المسير عصر اليوم عملية هجومية على مطار أبها الدولي. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K موقعا عسكريا مهما بمطار أبها الدولي. وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد العميد سريع أن الإصابة كانت دقيقة .. مشيرا إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على الشعب اليمني.



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