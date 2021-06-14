خلف 38 زوجة.. وفاة رب "أكبر أسرة" في العالم

أكدت وسائل إعلام هندية، وفاة رب أكبر أسرة في العالم، تاركا وراءه 38 زوجة و89 ابنا وابنة.
وتوفي زيونا تشانا، عن عمر 76 عاما، في ولاية ميزورام الهندية، وهو رب أكبر أسرة في العالم، ورئيس طائفة دينية تمارس تعدد الزوجات.
وكان تشانا قائدا لطائفة "تشانا بول"، التي أسسها والده، والتي تطبق تعدد الزوجات، ويتبعها ألفين شخص، أغلهم من قرية باكتاونغ التي يقطنها تشانا.
ووفقا لموقع "إنديا توداي"، فأن تشانا تدهورت حالته الصحية الأسبوع الماضي، وتوقف عن تناول الطعام، وكان يعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكري.
وكان يعيش تشانا مع عائلته "الضخمة" في منزل عملاق بأربعة طوابق، يطلق عليه اسم "منزل الجيل الجديد"، ويحتوي على 100 غرفة في جبال باكتاونغ.
وأرسل حاكم ولاية ميزورام تعازيه لعائلة الرجل الراحل، مؤكدا أن الولاية أصبحت مزارا سياحيا جذابا، بسبب تشانا وعائلته.
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