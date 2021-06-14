السودان: إثيوبيا تضع شروطا تعجيزية لعرقلة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الرى السودانى الدكتور ياسر عباس، اليوم الإثنين، إن إثيوبيا تضع شروطا تعجيزية لعدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، لافتًا إلى أن السودان ستكون البلد الأكثر تأثرًا من السد الإثيوبى.





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