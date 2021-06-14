بايدن: ميثاق حلف شمال الأطلسى «التزام مقدس»

وقال بايدن إنه عندما تعرضت الولايات المتحدة لهجمات 11 سبتمبر، "عززها حلف شمال الأطلسى، لقد احترموا المادة الخامسة"، فى إشارة إلى اتفاق الدفاع المتبادل للحلف، المنصوص عليه فى المعاهدات التأسيسية للناتو.
ويأتى موقف بايدن على النقيض من خطاب سلفه دونالد ترامب، الذى تحدث مرارًا وتكرارًا عن مشكلات أمريكا مع تمويل الحلف.
وفى لقاء تلفزيونى مع رئيس حلف شمال الأطلسى جو بايدن، ينس ستولتنبرج، قبل بداية القمة فى بروكسل، اليوم الإثنين، قال بايدن: "أريد فقط أن تعرف أوروبا كلها أن الولايات المتحدة موجودة"، مشددًا على أن "الناتو مهم للغاية لمصالح الولايات المتحدة، إذ يسمح لأمريكا بتسيير أعمالها فى جميع أنحاء العالم".
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