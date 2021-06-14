الكويت تعلن رصد حالات إصابة بالمتحور الهندى من كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الناطق الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، إنه تأكد إصابة بعض الحالات فى دولة الكويت بالمحور دلتا المعروف باسم (المتحور الهندى) من فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجينى.

وأضاف السند، أن الوزارة تقوم بإجراء الفحوصات الجينية للفيروس بصورة دورية لمعرفة نوعية أنماط التحورات المنتشرة فى دولة الكويت ولفتح آفاق التعاون مع دول العالم لتوحيد الجهود فى مقاومة الفيروس والنجاح فى القضاء على الجائحة.

ولفت إلى أن المتحور (دلتا) المعروف باسم المتحور الهندى قد تم رصده فى أكثر من 62 دولة فى العالم حتى الآن.