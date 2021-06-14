جدة - نرمين السيد - قال الناطق الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، إنه تأكد إصابة بعض الحالات فى دولة الكويت بالمحور دلتا المعروف باسم (المتحور الهندى) من فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجينى.
وأضاف السند، أن الوزارة تقوم بإجراء الفحوصات الجينية للفيروس بصورة دورية لمعرفة نوعية أنماط التحورات المنتشرة فى دولة الكويت ولفتح آفاق التعاون مع دول العالم لتوحيد الجهود فى مقاومة الفيروس والنجاح فى القضاء على الجائحة.
ولفت إلى أن المتحور (دلتا) المعروف باسم المتحور الهندى قد تم رصده فى أكثر من 62 دولة فى العالم حتى الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويت تعلن رصد حالات إصابة بالمتحور الهندى من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.